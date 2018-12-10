Honor View 20 демонстрирует качество съемки

Как нам всем известно, компания Huawei готовит выпустить смартфон Honor View 20 с вырезом на экране для камеры в следующем году в январе.

View 20 будет оснащен 48-мегапиксельной задней камерой, и Honor даже сообщила, что будет работать на CMOS Sony IMX586. Подсчет большого количества пикселей будет наиболее эффективным в хорошо освещенных ситуациях, но в темноте камера будет использовать методы объединения пикселей, чтобы объединить четыре пикселя по 0,8 мкм в один для имитации более крупных ячеек по 1,6 мкм, чтобы получить лучшую картинку. Вот один из примеров съемки Honor View 20 в плохо освещенном месте.

Одним из преимуществ, которые Honor, является чипсет Kirin 980 с двумя NPU (процессор обработки изображений). Помимо обычного повышения производительности и невероятного захвата при слабом освещении, которые мы видели на Mate 20 Pro , этот чип добавляет режим «48MP AI HDR», чтобы помочь «создать изображение с разрешением 48-мегапикселей высокой четкости с поддержкой AI».