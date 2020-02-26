Honor View 30 Pro можно будет купить уже 3 марта

Бренд Honor поделился подробностями российского выхода смартфона View 30 Pro, глобальная версия которого была представлена вчера. Итак, аппарат будет продаваться в официальном российском интернет-магазине Honor в специальные дни продаж – 3, 10 и 17 марта. Продажи начнутся в 11:00 по московскому времени и будут продолжаться до тех пор, пока товар не закончится. При этом покупатели получат подарки – 3 марта за покупку подарят смарт-часы Honor MagicWatch 2 (46 мм), которые сами по себе оценены в 12 990 рублей. Цена смартфона составляет 37 тысяч рублей.

Новинка оснащается восьмиядерным чипсетом Kirin 990 5G, 6.57-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 точек, 96% охватом цветового пространства NTSC, сдвоенной фронтальной камерой на 32 Мп и 8 Мп, квадрокамерой с модулями на 40 Мп, 12 Мп, 8 Мп и датчиком ToF, которая занимает третье место в рейтинге камерофонов DxOMark, модулями Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, портом USB Type-C, а также аккумулятором ёмкостью 4100 мАч.