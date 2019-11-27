Honor Watch Magic 2 от 155 долларов

Компания Huawei анонсировала новые смарт часы Honor Watch Magic 2.

Смарт часы Honor Watch Magic 2 вышли в двух версиях: 42 мм и 46. Honor Watch Magic 2 оснастили круглым AMOLED дисплеем с диагональю 1.2 и 1.39 дюймов. Те что получили 1.2 дюйма, получили разрешение экрана 390х390p, а те что 1.39 дюймов получили разрешение 454х454р.

Новинки оснастили фирменным процессором Kirin A1 в паре с 4 ГБ ПЗУ. За автономность новинок отвечает аккумулятор на 455 мАч.

Honor Watch Magic 2 могут: измерять пульс, мониторить сон, а также определять стрессовое состояние владельца. Ещё новинки оснастили микрофоном для разговоров, а также модулями Wi-Fi, Bluetooth, GPS и NFC.

Продажи новых смарт-часов Honor стартуют 12 декабря. За 42 мм. версию попросят 155 долларов, а за 46 мм. 170 долларов.