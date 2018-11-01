Honor Watch Magic стоят 130 долларов

Официально представлены новые умные часы Honor Watch Magic, которые выглядят довольно привлекательно, у них есть масса полезных функций, но цена кусается и в целом рынок умных часов сейчас находится в упадке. Сами посудите — все, кто хотел купить умные часы, уже это сделали. Некоторые уже обзавелись вторым поколением часов и нормально себя ощущают, никто не спешит их обновлять. Это не смартфоны, здесь нет такой рьяной гонки вооружений и умные часы улучшаются очень медленно. Можно сейчас купить часы и через пять лет окажется, что им там немного добавили памяти, но в целом все базовое осталось. Тоже самое с Honor Watch Magic — устройство крутое, у него ценник всего 130 долларов, но пользователей, которые желают купить такие часы, предельно мало. Хотя сам продукт нам очень даже понравился.