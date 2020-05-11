Honor X10 будет поддерживать девять частотных диапазонов 5G

После недавней утечки о смартфонах Honor X10 и Honor X10 Pro стал известны почти все подробности, однако новую деталь раскрыла сама Honor. Согласно тизеру, Honor X10 станет настоящим мастер-ключом в мире 5G. А все благодаря поддержке девяти частотных диапазонов 5G: N1, N3, N38, N41, N77, N78, N79, N80 и N84.

Напомним, что оба смартфона также получат дисплеи с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и врезанной 16 Мп фронтальной камерой, восьмиядерный процессор Kirin 820, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, тыльную камеру на 40-Мп, 8-Мп и 2-Мп, аккумулятор на 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 22,5 Вт и порт USB Type-C. Honor X10 Pro будет отличаться 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флеш-памяти, поддержкой NFC и дополнительным 2 Мп модулем.