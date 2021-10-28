Honor X30 Max получил 7,09-дюймовый экран

Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Honor X30 Max, главной особенностью которой стал гигантский экран. Новинку оснастили 7,09-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, 100% охватом цветового пространства DCI-P3, яркостью от 2 до 780 кд/м2, поддержкой HDR10 и сертификатом TÜV Rheinland, селфи-камерой разрешением 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 64 Мп и 2 Мп, стереодинамиками с громкостью 78 дБ, восьмиядерным чипсетом MediaTek Dimensity 900, 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ флеш-памяти, предустановленной оболочкой Magic UI 5.0 на основе Android 11, поддержкой сотовых сетей пятого поколения, Bluetooth 5.1, NFC, боковым дактилоскопом, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 22,5 Вт, габаритами 174,37:84,91:8,3 мм. Цена на смартфон составляет 375 и 422 доллара соответственно.