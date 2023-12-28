Honor X50 GT получит батарею на 5800 мАч

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Honor X50 GT, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 6,78-дюймового изогнутого дисплея с разрешением 2652:1200 пикселей (формат 1,5К), производительной однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, системы охлаждения с испарительной камерой площадью 5100 мм2, аккумулятора ёмкостью 5800 мАч, поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 35 Вт, тыльной камеры с главным модулем на базе 108-Мп датчика изображения оптического формата 1/1,67 дюйма и оптики с диафрагмой F/1,75, а также предустановленного программного интерфейса MagicOS 7.2.

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