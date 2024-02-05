Honor X50 GT внезапно занял второе место в рейтинге MasterLu

Команда китайского бенчмарка MasterLu опубликовала рейтинг Android-смартфонов с самым плавным интерфейсом. Первое место ожидаемо занял флагман – на этот раз им оказался камерофон Oppo Find X7 Ultra на базе топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen3. А вот на втором месте неожиданно обнаружился Honor X50 GT на Snapdragon 8 Plus Gen 1. Цена этого смартфона составляет всего 280 долларов. Он умудрился опередить гораздо более дорогие модели ASUS ROG Phone 8, Oppo Find X7 и Honor Magic6 Pro. Напомним, что представленный месяц назад Honor X50 GT работает под управлением фирменной программной оболочки MagicOS 7.2. Также в его распоряжении от 12 ГБ до 16 ГБ оперативной памяти.