Honor X8 получит 64-Мп камеру и 6 ГБ ОЗУ

Сетевые источники поделились изображением и подробными характеристиками смартфона Honor X8, официальный релиз которого состоится 28 февраля. Итак, аппарат получит 6,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+, селфи-камеру на 16 Мп, тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 64 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, неназванную восьмиядерную платформу с тактовой частотой до 2,4 ГГц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 4000 мАч, симметричный разъем USB-C, боковой дактилоскопический сенсор и предустановленную операционную систему Android 11. А вот поддержки бесконтактных платежей посредством модулями NFC и модема для сотовых сетей пятого поколения в смартфоне не будет. Ориентировочная цена Honor X8 составляет около 200 евро.