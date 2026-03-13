Honor X80 GT получит рекордную ёмкость батареи

Пока Apple, Google и Samsung продолжают оснащать свои смартфоны аккумуляторами примерно на уровне 5000 мАч, китайские бренды активно продвигаются вперёд благодаря технологии кремний-углеродных батарей. Компания Honor уже получила награду за на выставке Mobile World Congress 2026 за чрезвычайно ёмкую аккумуляторную батарею, и, судя по всему, не собирается останавливаться. Судя по данным инсайдеров из Китая, будущий смартфон Honor X80 GT может получить аккумулятор ёмкостью 13080 мАч. Обычная версия Honor X80 ранее также фигурировала в утечках — ей приписывают батарею на 10000 мАч. Это будет заметный рост по сравнению с моделью Honor X70, у которой аккумулятор имел ёмкость 8300 мАч, что уже считалось очень высоким показателем.

Похоже, что в сегменте среднебюджетных смартфонов Honor сейчас фактически соревнуется сама с собой. Недавно представленный Honor Win оснащён батареей на 10000 мАч, а у Honor Power 2 аккумулятор достигает 10080 мАч. Другие характеристики Honor X80 GT пока неизвестны. Однако для ориентира можно вспомнить параметры модели Honor X70 — этот смартфон получил 6,79-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128, 256 либо 512 ГБ встроенной памяти. Ожидается, что Honor X80 GT улучшит эти характеристики, однако насколько серьёзными будут изменения, пока неизвестно. Но производитель явно работает в этом направлении и, вероятно, добъётся успеха.