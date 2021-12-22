Honor анонсировала складной смартфон Magic V

Достоверные источники сообщают, что новый складной смартфон от Honor уже некоторое время находится в разработке. Ранее в этом месяце мы говорили, что презентация устройства под названием Honor Magic Fold состоится в первом квартале 2022 года, но сегодня сама Honor объявила, что устройство будет называться Honor Magic V. Складной гаджет складывается внутрь, и в процессе закрывания с обеих сторон внутреннего дисплея размером с планшет образуется буква V (так устройство и получило свое название). Компания также разместила в прессе изображение, на котором видно устройство, боковые стороны которого слегка сдвинуты внутрь, образуя букву «V». Внизу изображения телефон назван «первым складным флагманом Honor».

Согласно последним слухам, смартфон должен иметь 8-дюймовый внутренний дисплей, когда обе стороны полностью открыты. Дисплей будет иметь разрешение 2200 x 2480 и будет оснащен восьмиядерным процессором. Кроме того, инсайдеры сообщают, что Magic V будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Конечно, пока что эта информация носит собой неофициальный характер, но если пользователи действительно хотят складной смартфон, то обязательно стоит присмотреться к данному анонсу и подождать официальную презентацию, чтобы получить качественный гаджет за разумные деньги. Всё же складные смартфоны это действительно будущее индустрии, на которое нужно обращать своё внимание, особенно при адекватной стоимости.