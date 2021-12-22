Honor анонсировала складной смартфон Magic V

Согласно последним слухам, смартфон должен иметь 8-дюймовый внутренний дисплей, когда обе стороны полностью открыты. Дисплей будет иметь разрешение 2200 x 2480 и будет оснащен восьмиядерным процессором. Кроме того, инсайдеры сообщают, что Magic V будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Конечно, пока что эта информация носит собой неофициальный характер, но если пользователи действительно хотят складной смартфон, то обязательно стоит присмотреться к данному анонсу и подождать официальную презентацию, чтобы получить качественный гаджет за разумные деньги. Всё же складные смартфоны это действительно будущее индустрии, на которое нужно обращать своё внимание, особенно при адекватной стоимости.