Honor анонсировала смартфон Magic4 Ultimate

Компания Honor представила смартфон Magic4 Ultimate, который занял первое место в обновленном рейтинге DxOMark набрав 146 баллов и опередив модель Huawei P50 Pro.

Устройство оснащено большим 6,81-дюймовым OLED-дисплеем LTPO с разрешением 1312 x 2848 с частотой 120 Гц. Работает смартфон на платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 в сочетании с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ хранилища UFS 3.1. Сканер отпечатков пальцев размещен под дисплеем, а также есть поддержка Ultra-Wideband (UWB) и 5G. Автономность обеспечивает аккумулятор на 4600 мАч с поддержкой беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Он работает под управлением Android 12 с интерфейсом Magic UI 6.0.

Magic4 Ultimate оснащен самой мощной системой камер среди смартфонов Honor на сегодняшний день. Основная камера включает в себя широкоугольный объектив 50 Мп с восьмиэлементной оптикой и диафрагмой f/1,6, сверхширокоугольный двойной объектив 64 Мп с углом обзора 126°, телеобъектив 64 Мп и мультиспектральный объектив 50 Мп. Основная камера также имеет модуль 3D ToF, оснащена новым процессором для обработки изображения и системой оптической стабилизации. Что касается фронтальной, то она имеет 12 Мп сенсор с широкоугольным объективом с углом обзора 100°.

Honor Magic4 Ultimate будет доступен в Китае в конце этого года по цене 8000 юаней (около 130 тысяч рублей).