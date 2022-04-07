Honor анонсировала смартфоны Honor Play 6T и Play 6T Pro

Сегодня Honor провела виртуальную презентацию, анонсировав два новых телефона, входящих в серию Play — Play 6T и более мощный Play 6T Pro. Оба смартфона имеют чипсеты Dimensity с поддержкой 5G.

Honor Play 6T оснащен 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем с каплевидным вырезом для 5-мегапиксельной камеры. Он оснащен чипсетом Dimensity 700 и будет продаваться с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Задняя панель имеет новый дизайн, которого мы еще не видели на телефонах Honor. Смартфон оснащен 13-мегапиксельным основным датчиком и две 2-мегапиксельные камеры.

Телефон поставляется с Magic UI 5.0 на базе Android 11. Внутри Play 6T находится батарея емкостью 5000 мАч, которая не имеет модного стандарта быстрой зарядки.

Телефон будет продаваться в черном, синем и серебристом цветах по цене 190 долларов.

Honor Play 6T Pro оснащен 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем,на передней панели расположилась 8-мегапиксельная камера и разрешение 1080p. Он оснащен чипом Dimensity 810 и 8 ГБ оперативной памяти.

Honor Play 6T Pro также поставляется с Magic UI 5.0 на базе Android 11. Аккумулятор имеет зарядку 4000 мАч и поддерживает быструю зарядку 40 Вт. Honor продает телефон в серебристом, черном и розовом цветах со 128 ГБ памяти за 220 долларов.
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