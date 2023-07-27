Honor готовит флагманский ноутбук на процессорах AMD

Сегодня компания Honor официально представила предстоящие ноутбуки MagicBook X Pro Ryzen Edition, которые будут использовать процессоры AMD Phoenix на базе Zen 4. Джианг Хайронг-Харрисон, генеральный директор по маркетингу Honor, анонсировал линейку гаджетов MagicBook X Pro Ryzen Edition на своей странице в Weibo, рассказав некоторые интересные детали нового проекта. Стоит отметить, что на самом деле для компании это существенный прогресс, потому что на настоящее время компания предлагает свои ноутбуки MagicBook 14 и MagicBook X 16 Pro исключительно с процессорами Intel 13-го поколения. Потенциальный покупатель можно приобрести ноутбук на базе Core i5-13500H от Intel, а экран имеет диагональ 16 или 14 дюйма (в зависимости от выбранной версии) с IPS-панелью и разрешением 1920x1200 пикселей, а также яркостью 300 нит.

В данных ноутбуках есть два слота для SSD с возможностью расширения до 1 ТБ и батарея на 60 Втч, а также память LPDDR4x-4266 с двумя каналами, которую производитель распаял на материнской плате. Вероятно от ноутбука MagicBook X Pro Ryzen Edition стоит ждать аналогичных характеристик, только на базе процессора уже другой компании. Дело в том, что производитель явно не стал бы делать новую конфигурацию ноутбука только из-за того, что теперь он представлен на новом процессоре. Но подождём официального релиза и тогда можно будет говорить более предметно — на самом деле кому-то чипы AMD нравятся даже больше из-за большего количества ядер.
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