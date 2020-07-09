Honor готовит игровой ноутбук

Некоторое время назад мы активно обсуждали новости о том, что компания Huawei терпит убытки из-за того, что власти США запрещают американским компаниям работать с гигантами телекоммуникационного сегмента из Китая. Однако, как оказалось, это вовсе не мешает Huawei продолжать работать и выпускать интересные устройства, так как сейчас появилась информация о том, что бренд Honor, а это дочерняя компания Huawei, хочет выйти на рынок игровых ноутбуков. Это новый рынок для китайского производителя, так что мы не можем даже предположить, на что компания будет делать упор. Однако если вы большой фанат именно игровых ноутбуков и хотите получить максимум от этого сегмента, то стоит подождать релиза китайского ноутбука. Вдруг он будет интересным.