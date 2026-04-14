Honor готовит к релизу игровой ноутбук Win H9

Компания Honor решила выделиться на рынке игровых ноутбуков и готовит модель Honor Win H9 с довольно необычным подходом к охлаждению. В свежем тизере в Weibo компания заявила, что ноутбук получит видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, а суммарный теплопакет процессора и видеокарты составит 270 Вт. Главная особенность устройства — система охлаждения. В Win H9 используется конструкция с 6 вентиляторами — два на забор воздуха снизу, как в классических игровых ноутбуках, и сразу несколько вентиляторов на выдув сзади. Такой подход должен заметно усилить поток воздуха внутри корпуса.

По данным Honor, новая система даёт прирост объёма воздуха на 10% и увеличивает внутренний воздушный поток на 57%. При этом в игровых нагрузках и в тихом режиме уровень шума остаётся ниже 38 дБА, а температура в зоне левой подставки под ладонь не превышает 40 градусов. Ноутбук выйдет в двух конфигурациях — базовая версия получит процессор Intel Core i7-14650HX, видеокарту RTX 5060, 16 ГБ DDR5 и SSD до 1 ТБ. Более продвинутая версия будет оснащаться процессором Intel Core Ultra 9 290HX и RTX 5070 Ti. Цены и дата старта продаж пока не раскрыты — подробности обещают представить 23 апреля в Китае. Но этот ноутбук явно не будет доступным, так как в текущих условиях дефицита памяти с такими характеристиками это просто невозможно. Но работа в этом направлении точно не может не радовать — другите компании, даже самые крупные представители рынка, ничего подобного пока что не выпускали.
Доступный MacBook получит несколько ярких цветов корпуса…
Ожидается, что Apple уделит бюджетному MacBook не меньше внимания, чем более дорогим портативным моделям.…
Apple уже работает над MacBook Neo 2…
На прошлой неделе компания Apple представила MacBook Neo — свою самую доступную модель MacBook на сегодня…
Официально: ноутбук HONOR MagicBook 14 2026 готов к выходу …
Компания HONOR анонсировала в Китае ноутбуки HONOR MagicBook 14 2026 и MagicBook 16 2026, которые будут о…
Первые тесты показали мощь M5 Pro от Apple…
Новый год уже перевалил за середину первого месяца, а это значит, что стоит готовиться к анонсам M5 Pro, …
Представлен ноутбук Lenovo ThinkBook 16+ 2026 Core Ultra Edi…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделями ThinkBook 14+ 2026 Core Ultra Edition и ThinkBoo…
Ноутбук HUAWEI MateBook GT 14 оценили в 100 тысяч рублей …
Отечественные ритейлеры начали принимать предзаказы на ноутбук HUAWEI MateBook GT 14, который основан на …
ASUS выпустила ноутбуки на базе новых чипов Intel…
Сегодня компания ASUS Republic of Gamers официально анонсировала запуск ноутбуков ROG Strix G16 и Strix G…
Ноутбук ASUS ProArt PX13 оценили в 295 тысяч рублей …
Российские ритейлеры начали продажи ноутбуков ASUS ProArt PX13 и ProArt P16, которые предназначены для пр…
Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050
Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбукаОбзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
