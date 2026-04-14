Honor готовит к релизу игровой ноутбук Win H9

Компания Honor решила выделиться на рынке игровых ноутбуков и готовит модель Honor Win H9 с довольно необычным подходом к охлаждению. В свежем тизере в Weibo компания заявила, что ноутбук получит видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, а суммарный теплопакет процессора и видеокарты составит 270 Вт. Главная особенность устройства — система охлаждения. В Win H9 используется конструкция с 6 вентиляторами — два на забор воздуха снизу, как в классических игровых ноутбуках, и сразу несколько вентиляторов на выдув сзади. Такой подход должен заметно усилить поток воздуха внутри корпуса.

По данным Honor, новая система даёт прирост объёма воздуха на 10% и увеличивает внутренний воздушный поток на 57%. При этом в игровых нагрузках и в тихом режиме уровень шума остаётся ниже 38 дБА, а температура в зоне левой подставки под ладонь не превышает 40 градусов. Ноутбук выйдет в двух конфигурациях — базовая версия получит процессор Intel Core i7-14650HX, видеокарту RTX 5060, 16 ГБ DDR5 и SSD до 1 ТБ. Более продвинутая версия будет оснащаться процессором Intel Core Ultra 9 290HX и RTX 5070 Ti. Цены и дата старта продаж пока не раскрыты — подробности обещают представить 23 апреля в Китае. Но этот ноутбук явно не будет доступным, так как в текущих условиях дефицита памяти с такими характеристиками это просто невозможно. Но работа в этом направлении точно не может не радовать — другите компании, даже самые крупные представители рынка, ничего подобного пока что не выпускали.