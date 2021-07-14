Honor готовит складной смартфон Magic Fold

Если верить информации инсайдеров, которые обычно в этом направлении никогда не ошибаются, компания Honor, которая сейчас стала якобы независимой от Huawei, выйдет на рынок складных смартфонов в этом году с запуском Magic Fold. Флагман будет иметь складной дизайн, очень похожий на серию Galaxy Z Fold, и перед его анонсом сразу несколько зарубежных изданий рассказали достаточно интересную информацию о продукте. По словам этих инсайдеров, смартфон Honor Magic Fold, как и все складные смартфоны со складывающейся внутрь конструкцией, будет иметь два экрана — внешний и внутренний, который раскладывается. Согласно информации издания Digital Chat Station, внутренний дисплей устройства имеет размер примерно 8 дюймов, а внешний — 6,5 дюйма.

Это достаточно внушительные размеры, но нельзя сказать, что производитель прямо удивит рынок — смартфонов с таким дисплеем на самом деле на текущем рынке предостаточно. Впрочем, судя по всему, конкуренты все же планируют предоставить более компактные гаджеты. Инсайдер также добавил, что оба дисплея поставляются компанией BOE и что Honor тестирует ультратонкую гибкую стеклянную крышку для внутреннего экрана, чтобы смартфон не ломался в процессе работы при активной эксплуатации. Стоит отметить, что оба экрана будущего смартфона больше, чем у Samsung Galaxy Z Fold 3. Складной экран Samsung будет иметь 6,23-дюймовую крышку и 7,55-дюймовый внутренний экран. Также есть информация, что он будет оснащен процессором Snapdragon 888 Plus.
Комментарии и отзывы Honor Magic Fold
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