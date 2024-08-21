Honor готовится к глобальному релизу MagicBook Art 14

Вчера появилась официальная информация о том, что флагманский смартфон Honor Magic V3 с гибким экраном выйдет на глобальный рынок на выставке IFA 2024 в Берлине в начале сентября текущего года, хотя стоимость в 1800 долларов у многих вызывает множество вопросов, так как это на самом деле слишком уж дорогое удовольствие. А сегодня появилось подтверждение того, что ноутбук MagicBook Art 14 2024 от той же компании тоже будет представлен на выставке в качестве устройства для глобального рынка, то есть ноутбук начнут продавать за пределами Китая. Стоит напомнить, что ноутбук MagicBook Art 14 весит всего 1,03 кг и имеет толщину всего в 12,95 мм, что делает его одним из самых тонких и лёгких ноутбуков на планете. Гаджет оснащён 14,6-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3120x2080 пикселей, соотношением сторон 3:2 и типичной яркостью в 700 нит.

При этом в Китае модель представлена с процессорами Intel Core Ultra 5 125H или Core Ultra 7 155H, так что на мировом рынке, вероятно, новинка будет продаваться в той же конфигурации. Ещё хотелось бы напомнить, что китайская версия ноутбука оснащена 1 ТБ SSD, шестью динамиками и батареей на 60 Втч, которая заряжается с нуля до полного уровня в 100% всего за 95 минут (для ноутбуков это на самом деле действительно хороший показатель скорости зарядки). Также в устройстве есть датчик отпечатков пальцев, NFC, Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6. А вот данных про стоимость пока что нет, но на родине новинка продаётся примерно за 1000 долларов.
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