Honor показала тизер складного смартфона Magic V

В честь этого компания выпустила тизер, демонстрирующий предстоящий телефон, показывающий, что он будет использовать форм-фактор, аналогичный Samsung Galaxy Z Fold 3. Устройство будет оснащено сладным экраном диагональю 6,5 дюйма, плюс стоит отметить, что смартфон Magic V складывается внутрь, как книга. Согласно последним слухам, когда он будет развернут, смартфон покажет большой 8-дюймовый дисплей размером с планшет с разрешением 2200 x 2480. Новый Qualcomm Snapdragon 8 Gen.1 (построенный Samsung с использованием 4-нм техпроцесса) ожидается под капотом данного смартфона в паре с 8 ГБ памяти и 256 ГБ хранилища. Ходят слухи, что данный смартфон будет оснащен 108-мегапиксельной камерой, которая, скорее всего, будет иметь объединение пикселей 9: 1 для получения четких и ярких изображений, даже когда освещения недостаточно.