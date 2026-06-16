TECNO POVA 8 Pro 5G засветился в сети

В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне TECNO POVA 8 Pro 5G, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат оснастят 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой 2,5 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 с частотой 1047 МГц, 12 ГБ оперативной памяти, экраном с разрешением 1208:2644 точек и предустановленной операционной системой Android 16.

Напомним, что несколько дней назад был представлен смартфон POVA 8 5G, который получил батарею ёмкостью 8000 мАч, 6,76-дюймовый IPS LCD-дисплей с разрешением 1080:2344 пикселя и частотой обновления до 144 Гц, 6-нанометровую платформу MediaTek Dimensity 7100 5G, до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, до 256 ГБ флеш-памяти, фирменные чипы для улучшения связи, тыльную камеру с главным модулем на базе 50-Мп сенсора Sony LYTIA 600, фронтальную камеру разрешением 13 Мп, корпус с полупрозрачную заднюю крышку и маленький пиксельный мини-экран для уведомлений и полезной информации.