Представлен смартфон TECNO SPARK 50 Pro

Компания TECNO объявила о выпуске смартфона SPARK 50 Pro, который базируется на 6-нанометровом процессоре MediaTek Helio G100 Ultimate с тактовой частотой до 2,2 ГГц и производительностью в бенчмарке AnTuTu 550 тысяч баллов. Новинку также оснастили 6,78-дюймовым IPS LCD-экраном с разрешением HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 8 ГБ ОЗУ, до 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5600 мАч или 6000 мАч в зависимости от версии, поддержкой 60-Вт быстрой проводной зарядки, поддержкой обходной зарядки, 50-Мп тыльной камерой на базе дачтика Sony LYTIA 600 оптического формата 1/1,953 дюйма, селфи-камерой разрешением 8 Мп, корпусом толщиной 7,8 мм, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, стереодинамиками с поддержкой DTS Sound и пятью расцветками корпуса. Цена смартфона пока не объявлена.

RedMagic 11S Pro появился в глобальной продаже …
Компания Nubia выпустила в глобальную продажу смартфон RedMagic 11S Pro, который ранее дебютировал в Кита…
HONOR X7e Plus 5G засветился в сети …
В базе данных одного из регуляторов обнаружились данные о смартфоне HONOR X7e Plus 5G, что может свидетел…
Представлен бюджетный смартфон Moto G37 …
Компания Motorola объявила о выпуске смартфона Moto G37, который базируется на 6-нанометровом процессоре …
Новый флагман Qualcomm будут выпускать на заводах Samsung…
Вчера зарубежные СМИ сообщили, что генеральный директор компании Qualcomm Криштиану Амон был замечен в Юж…
Apple хотела купить ПО для улучшения камера на iPhone…
По словам одного из основателей компании Lux Optics, который также стоит за приложением Halide, компания …
realme 16 Pro получили интеграцию Алисы…
realme и Яндекс объявили о расширенной интеграции Алисы в смартфонах серии realme 16 Pro для российского …
Смартфон Huawei Nova 15 оценили в 34 тысячи рублей …
Компания Huawei начала принимать российские предзаказы на смартфон Nova 15, который базируется на фирменн…
Опубликованы примеры фото на основную камеру OnePlus 15T…
В сети появились живые фотографии представленного вчера компактного флагмана OnePlus 15T, которые позволя…
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor