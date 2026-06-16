Представлен смартфон TECNO SPARK 50 Pro

Компания TECNO объявила о выпуске смартфона SPARK 50 Pro, который базируется на 6-нанометровом процессоре MediaTek Helio G100 Ultimate с тактовой частотой до 2,2 ГГц и производительностью в бенчмарке AnTuTu 550 тысяч баллов. Новинку также оснастили 6,78-дюймовым IPS LCD-экраном с разрешением HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 8 ГБ ОЗУ, до 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5600 мАч или 6000 мАч в зависимости от версии, поддержкой 60-Вт быстрой проводной зарядки, поддержкой обходной зарядки, 50-Мп тыльной камерой на базе дачтика Sony LYTIA 600 оптического формата 1/1,953 дюйма, селфи-камерой разрешением 8 Мп, корпусом толщиной 7,8 мм, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, стереодинамиками с поддержкой DTS Sound и пятью расцветками корпуса. Цена смартфона пока не объявлена.