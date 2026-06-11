iPhone 18 получит устаревший экран ради 12 ГБ ОЗУ

Учитывая, что основная аудитория базового iPhone 18 в первую очередь ориентируется на цену, а не на технические характеристики, снижение класса дисплея может пройти почти незаметно, тем более, что этот параметр редко становится частью маркетинговых акцентов компании. В конце концов, большинство пользователей редко занимаются «пиксель-пиппингом», сравнивая точность цветопередачи, контраст, уровень чёрного или яркость между разными OLED-экранами. В худшем случае владельцы iPhone 18 могут заметить лишь незначительные изменения в энергопотреблении, связанном с использованием панели M12+, хотя Apple может компенсировать это оптимизациями в операционной системе. Вероятно, компания выберет именно второй путь, так как первый не зайдёт покупателям.