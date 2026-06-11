iPhone 18 получит устаревший экран ради 12 ГБ ОЗУ

Apple во время WWDC 2026 фактически дала понять, что увеличение объёма оперативной памяти в любых устройствах помогает продлить срок их актуальности и одновременно разблокирует больше функций. Соответственно, даже в условиях современного дефицита памяти, у компании не возникнет сложностей с внедрением 12 ГБ ОЗУ в более дорогие iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, однако с базовой моделью ситуация сложнее — на фоне дефицита DRAM компания Apple вынуждена искать компромиссы. По оценке аналитиков, Apple может пойти двумя путями — либо использовать новый дисплей M14 и оставить iPhone 18 с 8 ГБ оперативной памяти, либо вернуться к OLED-панели предыдущего поколения M12+ и тем самым обеспечить апгрейд до 12 ГБ ОЗУ.

Учитывая, что основная аудитория базового iPhone 18 в первую очередь ориентируется на цену, а не на технические характеристики, снижение класса дисплея может пройти почти незаметно, тем более, что этот параметр редко становится частью маркетинговых акцентов компании. В конце концов, большинство пользователей редко занимаются «пиксель-пиппингом», сравнивая точность цветопередачи, контраст, уровень чёрного или яркость между разными OLED-экранами. В худшем случае владельцы iPhone 18 могут заметить лишь незначительные изменения в энергопотреблении, связанном с использованием панели M12+, хотя Apple может компенсировать это оптимизациями в операционной системе. Вероятно, компания выберет именно второй путь, так как первый не зайдёт покупателям.
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