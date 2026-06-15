HONOR представила смартфон X70 Pro Max

Основная камера получила датчик на 50 Мп с диафрагмой f/1.8 и поддержкой электронной стабилизации изображения, для селфи предусмотрена фронтальная камера на 8 Мп. Одной из главных особенностей устройства стал аккумулятор ёмкостью 8560 мАч. Кроме того, поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 90 Вт, а также обратная проводная зарядка для зарядки других устройств. Среди дополнительных возможностей заявлены стереодинамики, NFC, инфракрасный порт, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, поддержка двух SIM-карт с сетями 5G и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Также смартфон получил защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K. Стоит смартфон в базовой комплектации 300 долларов, что довольно недорого по современным меркам, но продавать его пока что будут только на территории Китая. Впрочем, это может быть временным решением.