HONOR представила смартфон X70 Pro Max

Компания HONOR неожиданно представила смартфон X70 Pro Max ещё до официального анонса HONOR X80 Pro Max, который запланирован на 22 июня в Китае. Новинка уже появилась на сайте компании, раскрыв все основные характеристики. HONOR X70 Pro Max оснащён 6,79-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2640х1200 пикселей, охватом цветового пространства DCI-P3 100% и пиковой яркостью до 6000 нит. За производительность отвечает процессор Snapdragon 6 Gen 4 Enhanced Edition в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом до 512 ГБ. При этом смартфон работает под управлением MagicOS 10 на базе Android 16.

Основная камера получила датчик на 50 Мп с диафрагмой f/1.8 и поддержкой электронной стабилизации изображения, для селфи предусмотрена фронтальная камера на 8 Мп. Одной из главных особенностей устройства стал аккумулятор ёмкостью 8560 мАч. Кроме того, поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 90 Вт, а также обратная проводная зарядка для зарядки других устройств. Среди дополнительных возможностей заявлены стереодинамики, NFC, инфракрасный порт, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, поддержка двух SIM-карт с сетями 5G и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Также смартфон получил защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K. Стоит смартфон в базовой комплектации 300 долларов, что довольно недорого по современным меркам, но продавать его пока что будут только на территории Китая. Впрочем, это может быть временным решением.
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