Представлен смартфон Vivo Y6e с АКБ на 6500 мАч

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y6e, которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 613. Новинка также получила 6,74-дюймовый экран LCD с разрешением 1600:720 точек и кадровой частотой до 120 Гц, 6 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR4X, 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, тыльную камеру на 13 Мп, селфи-камеру разрешением 5 Мп, батарею ёмкостью 6500 мАч, поддержку 15-Вт быстрой проводной и обратной зарядок, прочность с сертификацией SGS на пять звезд, корпус толщиной 8,39 мм и массой 209 граммов, модем 5G, 3,5-мм аудиогнездом и предустановленную прошивку OriginOS 6 на основе ОС Android 16. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 235 долларов.

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