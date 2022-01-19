Honor предлагает эксклюзивный сервис VIP Plus бесплатно для клиентов Magic V

Недавно Honor выпустила свой первый складной смартфон под названием Honor Magic V, и теперь устройство официально доступно для покупки в Китае по стартовой цене 1574 доллара. Теперь компания объявила, что те, кто приобрел смартфон Honor Magic V, получат эксклюзивные услуги VIP Plus бесплатно.

Услуга VIP Plus включает в себя круглосуточную поддержку клиентов, которой можно воспользоваться, просто набрав выделенный номер телефона. Кроме того, услугами можно воспользоваться, посетив любой из офлайн- сервисных центров. Honor также предлагает клиентам услуги «от двери до двери». В рамках этой услуги на месте инженеры могут проводить осмотр, техническое обслуживание, чистку и предоставление запасных частей для мобильных устройств. Однако в настоящее время эта услуга ограничена использованием в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и Шэньчжэне. Если ремонт Honor Magic V займет больше времени, то компания предоставит покупателю запасной смартфон высокого класса, но компания еще не сообщила, какие устройства будут предлагаться в рамках этой услуги.