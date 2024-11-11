Honor представила MagicBook 14 Art на Arm-процессоре

Компания Honor выпустила свой ультралёгкий ноутбук MagicBook 14 Art на международный рынок в сентябре текущего года и изначально он был представлен в Китае с процессорами Intel Core Ultra 5 125H и Core Ultra Ultra 7 155H, а позже на выставке IFA в Берлине компания анонсировала версию с чипом Snapdragon X Elite от компании Qualcomm. А сегодня ноутбук на базе процессора с архитектурой Arm наконец поступил в продажу, что для многих является крайне важным событием. Сама Honor назвала ноутбук первым ПК с ИИ на базе Snapdragon X Elite на рынке, хотя на деле это спорный вопрос, потому что у Microsoft такой ноутбук тоже имеется.

Но, с другой стороны, это в любом случае интересная новинка, потому что благодаря нейропроцессору Qualcomm Hexagon гаджет поддерживает запуск генеративных ИИ-моделей с количеством параметров до 13 миллиардов непосредственно на устройстве, то есть ему не нужно подключаться к интернету и отправлять данные на какой-то сервер. Основные ядра процессора работают на частоте 4,0 ГГц, энергоэффективные — на частоте 3,5 ГГц, что делает эту модель третьей по мощности среди четырёх версий X Elite. Остальные характеристики ноутбука, включая оперативную память LPDDR5X и SSD на 1 ТБ, совпадают с версией на процессорах от компании Intel. К сожалению, Honor пока не раскрыла цену, но, вероятно, она станет известна в ближайшие дни после появления устройства в магазинах. Но это крайне интересный гаджет с тонким и лёгким корпусом, который может конкурировать с MacBook Air.
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