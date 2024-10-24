Honor представила MagicOS 9.0

Сегодня компания Honor официально представила фирменную прошивку MagicOS 9.0 в Китае — ровно за неделю до анонса своей флагманской серии смартфонов Magic7. Интересно, что компания называет новую систему первой в мире персонализированной ИИ-операционной системой и подчёркивает более глубокую интеграцию голосового ассистента Yoyo (он, вероятно, будет доступен только в Китае на китайском языке). При этом прошивка MagicOS 9.0 построенная на базе Android 15 и будет работать в различных приложениях с использованием MagicLM — фирменной языковой модели от Honor. Компания утверждает, что система умеет понимать естественный язык и задействовать компьютерное зрение, а также адаптироваться к привычкам пользователя и учитывать контекст.

И хотя новая модель на 3 миллиарда параметров имеет меньше так называемых токенов, чем предыдущая на 7 миллиардов, MagicLM обещает снизить энергопотребление на 80%, ускорить загрузку на 77% и повысить скорость вывода текста на 500%. Это также приведёт к сокращению объема занимаемой памяти на 1,8 ГБ и потребления ОЗУ на 1,6 ГБ. Более того, MagicOS 9.0 получила первую в отрасли функцию ИИ-обнаружения дипфейков, которая защищает пользователей от мошенничества. И Honor уже подтвердила, что три десятка устройств получат обновление в рамках графика в ближайшее время, однако на международных рынках пользователям придётся подождать немного дольше. Вероятно, это связано с тем, что многие сервисы ОС заточены под Китай.
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