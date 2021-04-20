Honor представила Play 5T Life

Сегодня произошел достаточно странный анонс со стороны компании Honor, которая на текущий момент вроде как уже не часть Huawei, но всё равно все понимают, что связь между компаниями есть. Так вот, данный производитель представил смартфон Honor Play 5T Life, который обладает достаточно привлекательным дизайном корпуса, у него большой экран и даже неплохая система камер. При этом устройство не получило сервисов компании Google, что достаточно странно, так как суббренд Huawei по документам не запрещен для работы в США и американским производителям тоже не запрещено сотрудничать с Honor. Но, видимо, купить смартфон с сервисами Google от китайских брендов будет достаточно тяжело в обозримом будущем, особенно от известных производителей.