Honor представила дизайн складного телефона Honor Magic V в новом тизере

Honor официально подтвердила, что первый складной смартфон бренда называется Honor Magic V и как ожидается он скоро будет выпущен. В последнем тизерном видео , опубликованном компанией, был раскрыт дизайн будущего складного смартфона Honor Magic V, что дает нам довольно хорошее представление о том, как будет выглядеть телефон и как он будет работать.

Теперь было подтверждено, что смартфон будет иметь складной дизайн, похожий на Samsung Galaxy Z Fold3, а не раскладушку, как мы видели на смартфонах Galaxy Z Flip3 или Moto Razr. Honor Magic V разрабатывается с упором на большой экран. Говорят, что после развертывания устройства оно будет работать как на планшете, а адаптация приложения для экрана системы также была оптимизирована.

Генеральный директор Honor утверждает, что Magic V станет ведущим складным смартфоном, доступным на рынке в 2022 году.