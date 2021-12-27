Honor представила дизайн складного телефона Honor Magic V в новом тизере

Теперь было подтверждено, что смартфон будет иметь складной дизайн, похожий на Samsung Galaxy Z Fold3, а не раскладушку, как мы видели на смартфонах Galaxy Z Flip3 или Moto Razr. Honor Magic V разрабатывается с упором на большой экран. Говорят, что после развертывания устройства оно будет работать как на планшете, а адаптация приложения для экрана системы также была оптимизирована.
Генеральный директор Honor утверждает, что Magic V станет ведущим складным смартфоном, доступным на рынке в 2022 году.