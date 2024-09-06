Honor представила ноутбук MagicBook Art 14 на новом процессоре

На текущей выставке IFA 2024 в Берлине компания Honor официально представила множество новых устройств, включая новый MagicBook Art 14. Но самое интересное, что помимо версии с процессором Intel, Honor также анонсировала MagicBook Art 14 на базе процессора Snapdragon от компании Qualcomm. Эта модель дебютирует сразу на глобальном рынке без предварительного релиза в Китае, и, судя по всему, сохранит большинство характеристик оригинального ноутбука, но с новым процессором флагманского уровня Snapdragon X Elite. Это, теоретически, позволит обеспечить повышенную энергоэффективность, увеличенное время автономной работы и расширенные функции искусственного интеллекта. Устройство оснащено 14,6-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3120x2080 пикселей и весит всего 1 кг, а его толщина составляет ровно 1 см. Honor даже называет модель самым лёгким ноутбуком с ИИ на рынке.

Также стоит сказать, что компания Honor использует возможности искусственного интеллекта Snapdragon X Elite для оптимизации фоновых процессов, что улучшает производительность и снижает энергопотребление, но пока что реальных тестов никто не проводил — можно лишь поверить производителю на слово. Ещё ноутбук оснащён ИИ-ассистентом Honor, который помогает в повседневных задачах, например, может выявлять нежелательные подписки в приложениях и отменять их. Honor также работает над созданием более плавной экосистемы для устройств с помощью MagicRing. Эта функция позволяет использовать периферийные устройства и приложения на разных платформах, соединяя смартфон, планшет и ПК в единую цепочку.
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