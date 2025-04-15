Honor представила смартфон Power с батареей на 8000 мАч

Сегодня компания Honor представила новую линейку смартфонов под названием Power. Как и следует из названия, модель Honor Power действительно обладает приличным аккумулятором — его ёмкость составляет внушительные 8000 мАч (и это при толщине корпуса менее 8 мм). По заявлениям компании, смартфон способен проработать 25 часов при воспроизведении видео, 23 часа в TikTok, более 23 часов в сценарии с навигацией и 14 часов в играх. Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт. И, что удивительно, этого может показаться недостаточно при такой ёмкости. Хотя точное время полной зарядки не раскрывается, заявляется, что всего 2% заряда хватит на час разговоров или на сканирование 100 QR-кодов.

За производительность отвечает чип Snapdragon 7 Gen 3 от Qualcomm, ранее использовавшийся в линейке Honor 100, 200 и 300, с 12 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ встроенной памяти. Honor Power получил 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1224х2700 пикселей, частотой обновления 120 Гц и поддержкой 10-битного цвета. Максимальная яркость — 4000 нит. Основная камера — 50 Мп с диафрагмой f/1.95, оптической стабилизацией и поддержкой записи видео в 4K. Дополняет её ультраширик на 5 Мп. Фронтальная камера — 16 Мп, встроена в вытянутый вырез и поддерживает видео лишь в 1080p. Есть поддержка Wi-Fi, Bluetooth 5.3 (с LDAC и aptX HD), NFC. А вот USB Type-C порт ограничен скоростью передачи данных стандарта USB 2.0. Стоит такой смартфон всего 270 долларов, что вполне разумно при таких характеристиках.
Смартфон Nothing Phone (3a) засветился на фото …
В сети появились фотографии смартфона Nothing Phone (3a), который будет официально представлен 4 марта. О…
iPhone SE 4 получит собственный модем от Apple…
Apple готовится представить свой бюджетный iPhone с поддержкой Apple Intelligence уже в среду, и, по сооб…
iQOO Neo 11 получит металлическую рамку корпуса …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах серии iQOO Neo 11, офиц…
Xiaomi представила Poco M7 с очень низкой ценой…
Сегодня компания Xiaomi официально представила новый свой новый смартфон — Poco M7, который предлагает 2 …
Realme Neo7x получит процессор Snapdragon 6 Gen 4…
Компания Realme объявила о скором релизе смартфона Realme Neo7x, цена которого не превысит 137 долларов. …
Samsung Galaxy S25 существует в варианте на 16 ГБ ОЗУ…
Все модели смартфонов Galaxy S25 оснащены 12 ГБ оперативной памяти — по всему миру. Но на самом деле это …
Samsung исправила баг камеры в Galaxy S25…
Компания Samsung начала поставки серии смартфонов Galaxy S25 в начале этого месяца, но некоторые первые п…
Nubia V70 Max получит батарею на 6000 мАч…
Компания Nubia объявила, что недорогой смартфон Nubia V70 Max будет официально представлен уже 15 февраля…
Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6
Лучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5GЛучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5G
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor