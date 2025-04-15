Honor представила смартфон Power с батареей на 8000 мАч

Сегодня компания Honor представила новую линейку смартфонов под названием Power. Как и следует из названия, модель Honor Power действительно обладает приличным аккумулятором — его ёмкость составляет внушительные 8000 мАч (и это при толщине корпуса менее 8 мм). По заявлениям компании, смартфон способен проработать 25 часов при воспроизведении видео, 23 часа в TikTok, более 23 часов в сценарии с навигацией и 14 часов в играх. Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт. И, что удивительно, этого может показаться недостаточно при такой ёмкости. Хотя точное время полной зарядки не раскрывается, заявляется, что всего 2% заряда хватит на час разговоров или на сканирование 100 QR-кодов.

За производительность отвечает чип Snapdragon 7 Gen 3 от Qualcomm, ранее использовавшийся в линейке Honor 100, 200 и 300, с 12 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ встроенной памяти. Honor Power получил 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1224х2700 пикселей, частотой обновления 120 Гц и поддержкой 10-битного цвета. Максимальная яркость — 4000 нит. Основная камера — 50 Мп с диафрагмой f/1.95, оптической стабилизацией и поддержкой записи видео в 4K. Дополняет её ультраширик на 5 Мп. Фронтальная камера — 16 Мп, встроена в вытянутый вырез и поддерживает видео лишь в 1080p. Есть поддержка Wi-Fi, Bluetooth 5.3 (с LDAC и aptX HD), NFC. А вот USB Type-C порт ограничен скоростью передачи данных стандарта USB 2.0. Стоит такой смартфон всего 270 долларов, что вполне разумно при таких характеристиках.