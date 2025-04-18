Honor представила технологию AI Outpainting

В марте текущего года компания Honor представила свою стратегию Alpha Plan — пятилетнюю инвестиционную программу объёмом 10 миллиардов долларов, нацеленную на развитие ИИ-функций и превращение компании в одного из мировых лидеров в экосистеме устройств с искусственным интеллектом. В рамках этой инициативы Honor приняла участие в мероприятии Google Cloud Next 2025 в Лас-Вегасе — одной из ключевых новинок мероприятия стала функция AI Outpainting. Она позволяет расширить фотографию — отдалить кадр, изменить его угол или поворот. Обычно это приводит к появлению пустых участков за пределами оригинального снимка, но с помощью ИИ-платформы AiMAGE и модели Google Imagen эти области заполняются автоматически, причём в соответствии с контекстом изображения.

Это значит, что пользователям не нужно зацикливаться на идеальной композиции при съёмке — можно просто поймать момент, а кадрирование доделать позже. Причём менять ракурс можно сколько угодно раз. AI Outpainting умеет увеличивать изображение вдвое от оригинального, что даёт большую гибкость при последующем кадрировании. Также у компании есть функция AI Eraser, которая работает похожим образом — пользователь может выделить нежелательный объект на снимке, и через несколько касаний он исчезает, а область будет залита в соответствии с контекстом. Это тоже реализовано с помощью возможностей Imagen. Обе эти функции уже доступны на смартфонах, включая Honor 400 Lite, который недавно поступил в продажу.
Представлен бюджетный смартфон Vivo Y29s 5G …
Компания Vivo пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Y29s 5G, которая основана на 6-нанометро…
Смартфон TECNO CAMON 40 готовы к выходу…
Компания TECNO раскрыла список устройств, которые будут представлены в рамках грядущей выставки MWC 2025.…
Xiaomi 15 Ultra выйдет на мировую арену 3 марта…
Если верить информации западных инсайдеров, релиз смартфона Xiaomi 15 Ultra ожидается в следующем месяце,…
iPhone вскоре получит сквозное шифрование с Android…
iPhone и Android вскоре получат поддержку сквозного шифрования (E2EE) в RCS-сообщениях благодаря обновлён…
Смартфон Redmi A5 4G получит 120-Гц экран …
Авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре опубликовал качественные изображения и подробности о характеристик…
Официально: Samsung Galaxy F06 5G получит SoC Dimensity 6300…
Компания Samsung опубликовала тизеры смартфона Galaxy F06 5G, раскрывающие его дизайн и некоторые техниче…
Oppo Find N5 получит толщину корпуса в 4 мм…
Судя по всему, компания Oppo готовится к релизу своего нового складного смартфона Find N5, который по тол…
Realme NARZO 80x 5G получит защиту от воды…
Компания Realme объявила, что 9 апреля в Индии будут представлены смартфоны NARZO 80 Pro 5G и 80x 5G. Ста…
Игровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 ProИгровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 Pro
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+
Лучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5GЛучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5G
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor