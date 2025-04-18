Honor представила технологию AI Outpainting

В марте текущего года компания Honor представила свою стратегию Alpha Plan — пятилетнюю инвестиционную программу объёмом 10 миллиардов долларов, нацеленную на развитие ИИ-функций и превращение компании в одного из мировых лидеров в экосистеме устройств с искусственным интеллектом. В рамках этой инициативы Honor приняла участие в мероприятии Google Cloud Next 2025 в Лас-Вегасе — одной из ключевых новинок мероприятия стала функция AI Outpainting. Она позволяет расширить фотографию — отдалить кадр, изменить его угол или поворот. Обычно это приводит к появлению пустых участков за пределами оригинального снимка, но с помощью ИИ-платформы AiMAGE и модели Google Imagen эти области заполняются автоматически, причём в соответствии с контекстом изображения.

Это значит, что пользователям не нужно зацикливаться на идеальной композиции при съёмке — можно просто поймать момент, а кадрирование доделать позже. Причём менять ракурс можно сколько угодно раз. AI Outpainting умеет увеличивать изображение вдвое от оригинального, что даёт большую гибкость при последующем кадрировании. Также у компании есть функция AI Eraser, которая работает похожим образом — пользователь может выделить нежелательный объект на снимке, и через несколько касаний он исчезает, а область будет залита в соответствии с контекстом. Это тоже реализовано с помощью возможностей Imagen. Обе эти функции уже доступны на смартфонах, включая Honor 400 Lite, который недавно поступил в продажу.