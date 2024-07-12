Honor представила тонкий ноутбук MagicBook Art 14 2024

На сегодняшнем мероприятии компания Honor представила не только смартфоны и планшеты, но и анонсировала свой новый ноутбук MagicBook Art 14 2024, который весит всего 1,03 кг и имеет толщину в 12,95 мм. И хотя гаджет явно достаточно компактный и лёгкий, производитель всё равно умудрился начинить его крайне производительным железом. Например, ноутбук оснащён 14,6-дюймовым OLED-экраном с соотношением сторон 3:2, яркостью 700 нит и разрешением 3120x2080 пикселей. Это приличные характеристики для экрана современного ноутбука — картинка явно будет качественная. Кроме того, ноутбук доступен с процессорами Intel Core Ultra 5 125H или Core Ultra 7 155H и графикой Intel Arc, что гарантирует высокую производительность за пределами видеоигр.

Ещё ноутбук получил 1 ТБ встроенной памяти на твердотельном накопителе и поддержку оперативной памяти LPDDR5X (объём можно будет выбрать на момент покупки гаджета). Примечательно, что новое устройство оснащено шестью динамиками с поддержкой пространственного звука и DTS (как это удалось разместить в настолько тонком гаджете — загадка), а также аккумулятором ёмкостью 60 Втч, который полностью заряжается за 95 минут. Дополнительно гаджет получил сканер отпечатков пальцев, NFC-модуль, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, два порта USB Type-C (один Thunderbolt 4)и даже 3,5-мм разъём для наушников. А стоит такое устройство в базовой комплектации лишь немного дороже тысячи долларов, но пока что новинка представлена только на рынке Китая.
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