Honor представляет новый смартфон Honor 9 Lite Premium

Honor, лидер рынка смартфонов среди интернет-брендов, объявляет об официальном начале продаж в России смартфона Honor 9 Lite Premium. Более мощный, чем его предшественник – Honor 9 Lite, смартфон так же оснащен двумя двойными камерами с разрешением 13 МП и 2 МП, и получил в дополнение 4 ГБ ОЗУ и встроенную память ёмкостью 64 ГБ. Узнаваемый зеркальный дизайн, FullView экран с диагональю 5,65 дюйма и 2,5D стекло остались неизменными.Смартфон Honor 9 Lite Premium получил две двойные камеры, состоящие из модулей с разрешением 13 МП и 2 МП, что позволяет получать одинаково четкие снимки, как на фронтальную, так и на основную камеру. Благодаря усовершенствованному режиму улучшения портретов, имеющему множество настроек, снимки получаются яркими и интересными при разных условиях освещения.

Дизайн Honor 9 Lite Premium полностью унаследовал от своего предшественника: ультратонкий, обтекаемый и стильный корпус удобно лежит в руке, несмотря на наличие большого экрана с диагональю 5,65 дюйма. За счет оптического нанопокрытия задняя поверхность смартфона преломляет падающий свет, создавая сияние.Высокая производительность нового Honor 9 Lite Premium стала возможна за счет увеличения объема памяти: 4 ГБ + 64 ГБ вместо 3 ГБ + 32 ГБ в предыдущей модели. Быстрый процессор Kirin 659 и усовершенствованный графический модуль вместе с ОС Android 8.0 и интерфейсом пользователя EMUI 8.0 гарантируют плавную и быструю работу интерфейса и приложений.

Honor 9 Lite Premium выпускается в цветах полночный черный, сапфировый синий и ледяной серый. Рекомендованная розничная цена Honor 9 Light Premium в России составляет 16990 рублей. Продажи начнутся в интернет-магазине www.shop.huawei.ru и в магазинах-партнерах с 13 июля.