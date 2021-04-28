Honor работает над новым смартфоном с процессором Snapdragon 888 Pro

Qualcomm Snapdragon 888 - это топовый процессор для смартфонов, который используется в большинстве флагманских смартфонов, выпущенных в 2021 году. Недавно стало известно, что некоторые китайские компании работают над устройствами на базе еще не анонсированного чипсета Snapdragon 888 Pro.

Новый независимый производитель смартфонов Honor входит в число тех компаний, которые работают над смартфоном, который будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 888 Pro. Бренд Honor еще не выпустил ни одного премиального смартфона на базе процессора Qualcomm Snapdragon. Однако в нескольких отчетах со временем утверждалось, что смартфоны Honor от среднего до премиум-класса скоро будут работать на процессорах Qualcomm.
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