В настоящее время Honor работает над укреплением своей автономной компоновки и автономных каналов распространения после обретения независимости от компании Huawei.

Компания расширяет количество своих розничных магазинов и уже увеличила их количество. Honor уже открыла несколько новых магазинов в Китае.

Для тех, кто не знает, Huawei продала Honor компании Zhixin New Information Technology Co. Ltd. в ноябре. Теперь кажется, что бывшая дочерняя компания Huawei может стать ее конкурентом на китайском рынке смартфонов с ее недавним агрессивным стремлением к офлайн-продажам.