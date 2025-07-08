iPhone 17 получит уникальный элемент дизайна

Анонс iOS 26 произвёл настоящий фурор в техносообществе благодаря новому дизайну Liquid Glass, и, похоже, Apple готовит дополнительные программные новшества для линейки iPhone 17. На презентации WWDC 2025 компания не уделила внимания изменениям в интерфейсе Dynamic Island, однако, согласно информации от инсайдера, именно модели iPhone 17 получат эксклюзивные функции или визуальные доработки. И здесь хотелось бы напомнить, что с момента своего появления в iPhone 14 Pro эта область интерфейса остаётся практически без изменений, хотя теперь она используется даже в базовых iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Видимо, производитель решил создать нечто новое, дабы привлечь внимание аудитории. Также сообщается, что iPhone 17 и iPhone 17 Air будут оснащены такими же тонкими рамками, как и текущие iPhone 16 Pro.

Это совпадает с информацией инсайдеров о том, что компания Apple продолжает двигаться в сторону своего амбициозного плана по созданию полностью безрамочного iPhone. И юбилейная модель, приуроченная к 20-летию линейки, может стать куда более заметным апгрейдом, чем ожидалось. С другой стороны, стоит отметить, что у современных смартфонов из-за огромного дисплея банально нет пространства для реализации каких-либо действительно заметных дизайнерских решений, способных привлечь внимание покупателей. Это ограничивает компанию в определённом плане, но другим производителям это всё же не особо мешает. У конкурентов дизайн обычно интереснее.
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