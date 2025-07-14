Nothing Phone (3) появился в продаже

Компания Nothing выпустила в продажу смартфон Phone (3), который стоит в Европе 800 и 900 евро за версии с 12/256 ГБ и 16/512 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что в оснащение новинки входит производительный чипсет Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, оперативная память LPDDR4X, флеш-память UFS 4.0, тройная основная камера с модулями на 50 Мп (сенсор OV50H оптического формата 1/1.3 дюйма и OIS), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 114°) и 50 Мп (перископ с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией), фронтальная камера разрешением 50 Мп, светодиодная матрица Glyph с отображением полезной информации, АКб ёмкостью 5100 мАч, поддержка быстрой зарядки мощностью 65 Вт, защита от воды и пыли (IP68), стереодинамики и подэкранный оптический дактилоскоп.