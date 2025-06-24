Xiaomi уже разрабатывает XRING 02

Прорыв Xiaomi в виде первого собственного чипа XRING 01, созданного по 3-нм техпроцессу, стал важным шагом к независимости от таких поставщиков, как Qualcomm и MediaTek. Однако эта стратегия будет успешно реализована только при наличии преемников этого чипа, развивающего идею собственного процессора в будущем. И, судя по всему, Xiaomi уже начала разработку XRING 02 — об этом свидетельствует свежая утечка, согласно которой компания подала заявку на регистрацию торговой марки нового чипа. Стоит отметить, что первый чип XRING 01 создавался на втором поколении 3-нм техпроцесса от TSMC. Это даёт основания предполагать, что XRING 02 может быть основан либо на усовершенствованном 3-нм узле, либо, если Xiaomi успеет, на передовом 2-нм техпроцессе.

Однако путь к этому может быть непростым, потому что технология ещё слишком новая, дорогая и компании будет крайне тяжело добиться эффективного производства. Так что компания Xiaomi, скорее всего, будет использовать 3-нм техпроцесс TSMC N3E — передовую литографию, но уступающую 2-нм. В этом сценарии XRING 02 рискует отстать от конкурентов — Snapdragon 8 Elite Gen 3 от Qualcomm и чипов A20 и A20 Pro от Apple, которые, по слухам, как раз перейдут на 2-нм технологии. Правда, пока что это лишь предположения инсайдеров — есть вероятность того, что второй чип уже давно разрабатывается внутри компании и будет представлен заранее, что позволит ему перейти на новый технологический процесс в самое ближайшее время.
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