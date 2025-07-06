Представлен недорогой смартфон Maimang 40 со спутниковой связью

Китайский оператор China Telecom, имеющий непосредственное отношение к Huawei, представил смартфон Maimang 40. Главной особенностью новинки стала поддержка спутниковой связи – SMS через Beidou и звонки через Tiantong.

Аппарат также оснастили 6,7-дюймовым экраном с разрешением 2412:1080 пикселей, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 613, 8 или 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ флеш-памятью, сдвоенной основной камерой с 50-Мп главным модулем, селфи-камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 6100 мАч, поддержкой 40-Вт проводной быстрой зарядки, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP64, предустановленной ОС Android 14 и модемом 5G. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составила эквивалент 280 долларов.
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