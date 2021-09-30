Honor стал третьим по величине брендом смартфонов в Китае

Honor опередила Xiaomi по объему продаж смартфонов в Китае в августе и, таким образом, входит в тройку крупнейших брендов смартфонов в стране после Oppo и vivo. В новом отчете говорится об увеличении ежемесячных продаж смартфонов Honor на 18% в августе, что также сделало компанию одним из самых быстрорастущих производителей в регионе.

Honor смогла восстановить связи с поставщиками компонентов и использовать свой большой опыт исследований и разработок для восстановления своих позиций в Китае. Серия Honor 50 - это большая часть возрождения бренда в сегменте среднего уровня, в то время как линейка Magic3 была хорошо принята во флагманском сегменте.

В дальнейшем Honor усилит конкуренцию на китайском рынке во второй половине 2021 года. Ожидается, что доля мирового рынка Honor не будет соответствовать успеху в Китае, пока Honor не удастся восстановить свою дистрибьюторскую сеть.