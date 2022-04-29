Honor стала крупнейшим производителем смартфонов в Китае

Рынок смартфонов в Китае находится в постоянном движении, и разные аналитики сообщают разные данные. Отгрузки за первый квартал года упали на 18% по сравнению с первым кварталом 2021 года, что Canalys связывает с коррекцией рынка после «аномального» первого квартала прошлого года.

В настоящее время нехватка компонентов уменьшается, поэтому аналитики советуют поставщикам сосредоточиться на улучшении своих каналов сбыта и завоевании лояльности клиентов. Они также должны поддерживать свои цепочки поставок и распределение мощностей, иначе они могут столкнуться с еще большим дефицитом, когда потребительский спрос вернется к норме. Сосредоточив внимание на отдельных производителях смартфонов, сообщается что Honor впервые за свою короткую историю стал крупнейшим брендом в Китае с 15 миллионами отгрузок из 75,6 миллионов, что составляет 20% доли рынка, что в три раза больше, чем год назад.

Поставки Apple тоже выросли, и теперь производитель iPhone в шаге от второго места. Oppo включая OnePlus едва удалось удержаться на втором месте, но его родной брат vivo не преуспел и опустился с первого на четвертое место.
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