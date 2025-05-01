Honor тизерит сразу две модели умных часов

Вчера компания Honor анонсировала не одну, а сразу две модели новых умных часов, которые будут представлены в ближайшее время. К сожалению, производитель ничего не говорит о точных сроках релиза новинок, но стоит предположить, что компания планирует запустить новинку в продажу в течение текущего лета. Стоит отметить, что на тизере умных часов показаны лишь фрагменты новых устройств, так что все детали пока что остаются в тайне. В ближайшее время можно ожидать новые тизеры, которые раскроют больше подробностей перед официальной презентацией, но некоторые мелочи можно заметить уже сейчас.

Например, стоит отметить, что часы слева имеют восьмиугольный корпус с крупной заводной головкой в верхней правой части и дополнительной кнопкой снизу. По дизайну они сильно напоминают модель Watch 5 Ultra — соответственно, это может означать либо скорый релиз конкретно этой модели, либо появление новой модели с похожим внешним видом. Оба сценария звучат достаточно логично, потому что у компании есть для этого всё необходимое. Часы справа выполнены в более классическом круглом корпусе, но с оригинальной формой ушек для крепления ремешка. Но, конечно, потенциальным покупателям не так интересен дизайн корпуса этих умных часов, как возможности гаджетов. Всё же умные часы в последнее время развиваются достаточно медленно — крупных инноваций не было уже очень давно. Возможно, компания Honor планирует эту ситуацию в будущем исправить, но это лишь предположение.