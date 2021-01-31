Honor ведет переговоры с Google чтобы получить поддержку GMS

Huawei Technologies - китайский производитель смартфонов, который теперь практически не участвует в производстве смартфонов из-за торговых ограничений, введенных США.

В настоящее время компания ведет переговоры с несколькими компаниями об оптимизации цепочки поставок и производства, чтобы оставаться на плаву. Генеральный директор Honor Джордж Чжао Мин заявил, что он ведет переговоры с Google и скоро получит поддержку Google Mobile Services (GMS) для своих устройств. Учитывая, что Honor больше не является частью Huawei, компания сможет получить доступ к программному обеспечению и сервисам Google.

Помимо Google, компания Honor также ведет переговоры с другими компаниями о необходимых компонентах, включая Qualcomm для поставок процессоров.