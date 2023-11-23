Honor выходит на IPO на фоне отличного роста продаж

Стоит напомнить, что компания Honor начал свой собственный путь после отделения от Huawei в конце 2020 года. С тех пор она пережила стремительный рост и теперь готова войти в следующий этап своей жизни — руководство китайского гиганта Honor готовит IPO (первичное публичное размещение акций). Основные детали пока держатся в секрете, да и до этого остаётся ещё много работы, но интересен сам факт того, что всего три года после того, как компания отошла от материнской компании, она приняла решение выйти на рынок акций. Согласно данным IDC и Counterpoint, рынок смартфонов в Китае по-прежнему падает (но есть признаки предстоящего восстановления). Однако Honor всё равно удалось увеличить продажи (по сравнению с третьим кварталом прошлого года) и в настоящее время компания является крупнейшим брендом смартфонов в стране, опережая Vivo, например.

На рынке Европы у производителя меньше продаж, так как местные пользователи с большим недоверием относятся к китайскому бренду, но, с другой стороны, постепенно и там наблюдается постепенный рост продаж. В будущем, когда рынок смартфонов пойдёт вверх, производитель будет иметь все шансы на то, чтобы победить потенциальных конкурентов как минимум в сегменте среднего класса. На флагманском уровне тягаться в Европе и США невозможно по понятным причинам, но вот доступный сегмент и уровень среднего класса это то место, где Honor может легко конкурировать с лидерами рынка и даже побеждать. Самое время для выхода на биржу.
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