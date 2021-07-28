Honor выпустила еще один тизер Magic 3

Компания Honor, которая ранее являлась дочерним предприятием компании Huawei, только что официально поделилась новым тизером предстоящей серии смартфонов Magic 3. Новый тизер предлагает нам взглянуть на модуль задней камеры устройства и демонстрирует, что в телефоне будет более одного основного объектива. Впрочем, нужно понимать, что на самом деле это не новость, так как на просторах интернета на протяжении достаточно длительного времени появлялись различные сливы информации, в которых этот смартфон множество раз фигурировал. Для тех, кто не знает, серия Magic 3 — это новейшая линейка флагманских смартфонов компании, которая будет официально представлена ​​12 августа 2021 года под девизом «BeyondEpic».

Но перед его запуском китайский производитель смартфонов выпустил новый рекламный тизер, чтобы подчеркнуть, что устройство будет иметь более одной основной камеры на задней панели. Кроме того, тизер также намекает на улучшенные фотографические возможности серии Magic 3. Ранее бренд также рекламировал лицевую сторону смартфона, на которой был изображен селфи-камера с двумя отверстиями. Более того, недавно на просторах сети появилась информация о том, что у данного смартфона будет возможность 100-кратного зума на основной камере, что довольно интересно и немного удивительно, особенно если учитывать, что на рынке конкурентов с аналогичной технологией достаточно мало. Возможно, до релиза нам покажут ещё несколько тизеров.
Комментарии и отзывы Honor Magic 3
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