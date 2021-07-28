Honor выпустила еще один тизер Magic 3

Но перед его запуском китайский производитель смартфонов выпустил новый рекламный тизер, чтобы подчеркнуть, что устройство будет иметь более одной основной камеры на задней панели. Кроме того, тизер также намекает на улучшенные фотографические возможности серии Magic 3. Ранее бренд также рекламировал лицевую сторону смартфона, на которой был изображен селфи-камера с двумя отверстиями. Более того, недавно на просторах сети появилась информация о том, что у данного смартфона будет возможность 100-кратного зума на основной камере, что довольно интересно и немного удивительно, особенно если учитывать, что на рынке конкурентов с аналогичной технологией достаточно мало. Возможно, до релиза нам покажут ещё несколько тизеров.