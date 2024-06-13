Honor выпустила ноутбук Magicbook Pro 16 на международный рынок

Довольно интересный Windows-ноутбук Honor Magicbook Pro 16, представленный в феврале этого года для локального рынка Китая, сегодня официально отправился в продажу на международном рынке. Правда, стоит отметить, что эта версия поставляется с процессором Intel Core Ultra 5 125H и интиегрированным графическим процессором Intel Arc, тогда как версия для локального рынка Китая оснащена процессором Intel Ultra 7 155H и графическим процессором NVIDIA RTX 4060. Впрочем, за исключением различий в процессоре и графической подсистеме, а также весе и толщине, это абсолютно идентичные ноутбуки по своим характеристикам и дизайнерским решениям.

Это значит, что версия Honor Magicbook Pro 16 с процессором Core Ultra 5 имеет точно такой же 16-дюймовый дисплей FullView с разрешением 3072x1920 пикселей и пиковой яркостью 500 нит. Более того, данный дисплей также имеет частоту обновления 165 Гц и поддерживает 100% цветовой палитры DCI-P3 и 100% sRGB. Важно отметить, что ноутбук Honor Magicbook Pro 16, работающий на Windows 11, имеет два режима производительности — сбалансированный 50 Вт и производительный 65 Вт. Первый режим обеспечивает сбалансированную производительность для повседневной работы и отдыха, оптимизируя энергопотребление, в то время как второй максимизирует производительность процессора для запуска игр и выполнения требовательных графических задач. Стоимость ноутбука составляет 1300 долларов на текущий момент для рынка Европы.