Honor выпустила ноутбук Magicbook Pro 16 на международный рынок

Это значит, что версия Honor Magicbook Pro 16 с процессором Core Ultra 5 имеет точно такой же 16-дюймовый дисплей FullView с разрешением 3072x1920 пикселей и пиковой яркостью 500 нит. Более того, данный дисплей также имеет частоту обновления 165 Гц и поддерживает 100% цветовой палитры DCI-P3 и 100% sRGB. Важно отметить, что ноутбук Honor Magicbook Pro 16, работающий на Windows 11, имеет два режима производительности — сбалансированный 50 Вт и производительный 65 Вт. Первый режим обеспечивает сбалансированную производительность для повседневной работы и отдыха, оптимизируя энергопотребление, в то время как второй максимизирует производительность процессора для запуска игр и выполнения требовательных графических задач. Стоимость ноутбука составляет 1300 долларов на текущий момент для рынка Европы.