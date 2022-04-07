Honor выпустила смартфон Magic 4 Lite с Snapdragon 695

Компания Honor выпустила смартфон Magic 4 Lite. Смартфон представляет собой обновленную версию телефонов Honor X9 5G и Honor X30, которые дебютировали в Малайзии и Китае. Honor Magic 4 Lite оснащен чипом SoC Snapdragon 695 и предлагает 6,81-дюймовый ЖК-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Устройство получило 48-МП тройную заднюю камеру, а емкость аккумулятора составляет 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт. Смартфон Honor Magic 4 Lite доступен в цветах Midnight Black, Ocean Blue и Titanium Silver. В смартфоне заявлено 128 ГБ встроенной памяти. Варианты подключения включают 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth v5.1, NFC и порт USB Type-C.

На данный момент Honor не разглашает цену на новинку.