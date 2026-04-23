Honor выпустила смартфоны 600-й серии

Вчера компания HONOR официально представила смартфоны 600 и 600 Pro, которые компания называет «доступными флагманами». При этом внешний вид устройств кажется очень знакомым, особенно версия в оранжевом цвете. Сравнение с iPhone особенно заметно в модели 600 Pro — смартфон получил тройную основную камеру с практически идентичным расположением вспышки. Базовый Honor 600 выглядит чуть менее похожим, так как лишился телеобъектива с 3,5-кратным оптическим зумом. Похожий подход бренд использовал и в прошлом году с HONOR 500, дизайн которого отдалённо напоминал iPhone Air, однако тогда сходство моделей особого внимания не привлекло.

Обе новинки могут похвастаться защитой по стандарту IP69K, который предполагает повышенную устойчивость к воде и мощным струям под давлением. Ещё устройства получили OLED-экраны диагональю 6,57 дюйма и аккумуляторы ёмкостью 6400 мАч. Для азиатского рынка предусмотрены версии с батареями на 7000 мАч, плюс оба смартфона поддерживают проводную зарядку мощностью 80 Вт, но беспроводная зарядка доступна только в версии Pro. Honor 600 Pro работает на процессоре Snapdragon 8 Elite — это прошлогодний флагманский чип Qualcomm. Более доступный Honor 600 получил процессор Snapdragon 7 Gen 4 среднего уровня. Выглядят устройства достаточно интересно, плюс они будут продаваться не только на локальном рынке Китая, но и на других рынках, что существенно повышает доступность устройств. Правда, цена пока что под вопросом.