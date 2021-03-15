Honor выпустит флагман на Snapdragon 888 в июле

Прошло несколько месяцев с тех пор, как Honor отделилась от своей материнской компании Huawei и стала независимой. С тех пор компания еще не выпустила флагманский смартфон, но вскоре это может измениться. Если верить последнему отчету из Китая, то ожидается, что бренд Honor выпустит свой флагманский смартфон в июле этого года. Вполне вероятно, что устройство войдет в линейку Honor Magic. Смартфон будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 888, но кроме этого об этом устройстве ничего не известно. Поскольку до запуска осталось всего несколько месяцев, мы ожидаем узнать о нем больше в ближайшие недели. Впрочем, ожидать какого-то прорыва не стоит, разве что производитель порадует нас стоимостью ниже, чем у конкурентов.

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